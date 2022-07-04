والدة المذيعة المصرية شيماء جمال تفجر مفاجأة وتكشف عن أخر شيء فعلته أبنتها قبل الغدر بها !!

كشفت والدة المذيعة المصرية شيماء جمال، التي لقيت مصرعها على يد زوجها الذي يعمل بجهة قضائية، عن اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها، موضحة أن القاتل عقب تخلصه من جثة المجني عليها ذهب لتحرير محضر في قسم الشرطة يفيد بتغيبها.

ووفقًا لـ"وسائل إعلام مصرية" قالت والدة الضحية إن المتهم قال لنجلتها قبل أن يغدر بها: "تعالي أوريكي الفيلا الجديدة في المريوطية.. والعجل اللي هندبحه في عيد الأضحي.. وطلب منها جلب كل أوراقها وملابسها ومفاتيح الشقة"، نافية ما تم تداوله سابقًا عن أن نجلتها كانت متغيبة منذ ثلاثة أسابيع، مؤكدة على أن ابنتها تغيبت لمدة أسبوع واحد قبل وقوع الحادث.وأضافت والدة الضحية :"القاتل ده كأنه أسد بلع بنتي، راح معايا إلى قسم الشرطة وحررنا محضر سوا بتغيبها، وكان يصف لي آخر مكان رآها فيه بشكل طبيعي وكأن شيء لم يحدث، دا أسد بلع بنتي"، موضحة أنه مهما بلغت الخلافات ما بينهما، ليس سبب أو مبرر بقتلها بهذه الطريقة، وكانت هناك حلول كثيرة مثل الطلاق".