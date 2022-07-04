كاميرات المراقبة تكشّف مفاجآت عـن المذيعة شيماء جمال.. ما حـدث لها فضيع يشيب له الرأس.! !

كشفت كاميرات المراقبة، تفاصيل جريمة قتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها، حيث رصدت الكاميرات المجنى عليها تدخل الفيلا مع زوجها ليعود بعد ساعتين بدونها.



وكشفت التحريات أن المجنى عليها هي زوجته الثانية وكانت مطلقة ولديها بنت من زواجها الأول.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد عثرت على جثة المذيعة شيماء جمال، مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ 20 يوما.



أثار اختفاء المذيعة شيماء جمال والمعروفة إعلاميا بـ مذيعة الهيروين والتي تعمل بإحدى القنوات التليفزيونية ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تبين تغيبها منذ قرابة الـ 20 يوما.



وتكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من جهودها لكشف ملابسات اختفائها، بعد أن كشفت التحريات الأولية أن المذيعة شيماء جمال اختفت منذ قرابة 20 يوما، بعد ذهابها إلى الكوافير بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة اختفاء المذيعة شيماء جمال التي أجراها رجال الأمن، أن المذيعة شيماء جمال خرجت مع زوجها من أجل شراء بعض المستلزمات، حيث طلبت من زوجها أن ينتظرها لحين الانتهاء من عمل استشوار بأحد الكوافيرات بمنطقة الشيخ زايد

حيث ظل زوجها ينتظرها لفترة طويلة لكنها لم تعد، بعد أن هاتفها عدة مرات ووجد هاتفها مغلقا، ليحرر محضرا بالواقعة.