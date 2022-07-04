انت الان تتابع خبر الفنانة عفاف شعيب تكذّب قصة اعتزال نورا في منزل شادية بسبب آية قرآنية.. وتكشف المستور للعلن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت الفنانة المصرية عفاف شعيب، ما راج من أنباء طوال الساعات الماضية بشأن اعتزال الفنانة نورا وراتدائها الحجاب في منزل الفنانة الراحلة شادية، وذلك بالتزامن مع احتفال نورا بعيد ميلادها الذي حل السبت 18 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت عفاف شعيب، في تصريح لـ“فوشيا“، إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة مضيفة أن نورا اعتزلت في منزلها هي وليس في منزل شادية كما أشيع، مشيرة إلى أن شادية كانت لا تستقبل أحدا في منزلها على الإطلاق، ومن هنا كيف لنورا أن تعتزل في منزلها بحضور عدد من الفنانين والمقربين.

وأوضحت شعيب أنها لا تتذكر تفاصيل ما حدث بشأن رواية الاعتزال لأنها تمت قبل 30 عاما، معقبة: ”حتى لو نورا نفسها تحدثت أنها تحجبت ثم اعتزلت في منزل شادية ستكون مخطئة لأن هذه القصة حدثت في منزلي“.

وأردفت عفاف شعيب، أن شادية لم يكن لها حلقات قراءة قرآن بعكس ما كان يحدث في منزلها، مستطردة: ”اللي يقول غير كده يبقى كذاب ويواجهني عشان نورا اتحجبت في بيتي“.

وكانت الفنانة نورا قد فاجأت الجمهور في عام 1996 باعتزالها الفن واتخاذ قرار ارتداء الحجاب وأعلنت أنها هجرت المجتمع الفني وكل ما يربطها به وسط جدل ودهشة محبيها وجمهورها، إلا أنها امتنعت حينها عن التبرير أو إبداء أي تصريحات وكثرت التساؤلات في هذا الأمر.

وجاءت قصة اعتزال نورا على لسان الفنانة عفاف شعيب التي تعد صديقتها ورفيقتها في درب الاعتزال فقالت: ”نورا اعتزلت وارتدت الحجاب في بيتي وقبل أن اعتزل أنا الفن بعدة أشهر كنت متعودة أن نتناوب على ختم القرآن كل مرة في منزل صديقة مختلفة.

وفي هذا اليوم كان من المفروض أن يتم ختم القرآن في بيتي أنا بالمهندسين وكان ذلك بوجود الحاجه ياسمين الخيام ونسرين وهناء ثروت، وهناء السعد شقيقه رجل الأعمال أشرف السعد وآخرين وكان يوم اثنين وكنت صائمة في ذلك اليوم“.وتابعت عفاف شعيب: ”

حضرت الحاجة ياسمين الخيام وسألت نورا ”أين الإيشارب؟“ ولكنها ظلت صامتة وطلبت نورا أن أنصت إلى القرآن فقد كان القارئ وقتها يتلو سورة ”مريم“ في الآية ”إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك علي نساء العالمين.. يا مريم اقنتي ربك واسجي واركعي مع الراكعين“ .

وبعد انتهاء الآية ظلت نورا خاشعة صامتة وكأنها تسمعها للمرة الأولى، اهتزت بشدة واحمر وجهها وانهمر سيل من الدموع من عينيها وهي تتابع آيات القرآن التي تتحدث عن السيده مريم العذراء“.