ظهور مفزع للفنانة بوسي برفقة دينا عبدالعزيز .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد ماتقدم بها العمر مرعبة كأنها مسخ شيطاني

الفنانة بوسي، وابنتاها سارة ومي نور الشريف، استقبلن الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها باعتبارها أحدث عروس في الوسط الفني.

وكان ذلك برفقة مجموعة من الأصدقاء المشتركين أبرزهم الفنانة ميسرة، وذلك حسب الصورة التي نشرتها العروس عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت دنيا عبد العزيز، على الصورة التي نشرتها من داخل منزل الفنانة بوسي، عبر حسابها بـ إنستجرام، ووجهت خلالها الشكر لها بقولها: شكرًا بوسي الجميلة، شكرًا سارة الراقية ، شكرًا مي البونبوناية، شكرا ليكم كلكم على اليوم الحلو ده.

واحتفلت دنيا عبد العزيز بزواجها من المهندس مصطفى كامل، بمدينة نويبع قبل نهاية شهر مايو الماضي، وارتدت فستانًا مميزًا باللون الذهبي من تصميم هاني البحيري، وحضره مجموعة كبيرة من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، أبرزهم مي نور الشريف، وإيمي سالم، والراقصة دينا التي قدمت وصلة من الرقص في إحدى فقرات الحفل وارتدت خلالها بدلة رقص باللون الأصفر.