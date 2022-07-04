الشاب الإماراتي المتحـول بدر خلف: يخرج عـن صمته ويكشف سر خطيرٌ عـن السعودية رهف القنون...لـن تصـدق ماالـذي قـاله.!!

في ظهور جديد له وحظي بتداول اعلامي واسع فقد وجه خبير التجميل الإماراتي ونجم مواقع التواصل الإجتماعي المتحول جسدياً بدر خلف رسالة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إلى إحدى الفتيات،
وإعتبر العديد من متابعيه أنها موجهة للناشطة السعودية رهف القنون التي دائماً ما تثير الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها.
وعلق بدر قائلاً :"شافت محد عطاها وجه، راحت فتحت اونلي فانز، ترا كلنا نقدر نعرض جسمنا و نطلع ملايين بهالطريقة البورن Easy Money بس لفترة معينه، بعد مايملون الناس منك وش راح تسوين".
وأضاف :"كيف نظرتك لنفسك بتكون؟ احترام وتقديس الذات ماينشرون بفلوس الدنيا، من تخلين جسمك سلعه تخسرين نفسك وروحك وذاتك".