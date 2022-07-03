أول ظهور لأحفاد إلهام الفضالة يثير ضجة واسعًه عند الجمهور!

حظي أول ظهور لأحفاد الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بتفاعل كبير بين جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت مقطع فيديو يظهر فيه نواف الخالدي زوج ابنتها، وهو جالس مع أحفادها.

وكانت منى العتيبي ابنة إلهام الفضالة، قد أطلقت اسم أمها على طفلتها الأولى، كما أطلت بطلة مسلسل ”أمينة حاف“ في وقت سابق، مع أحفادها الرُّضع في احتفال القرقيعان، وحرصت على حمل اثنتين من حفيداتها على يدها.

وعادة ما تشارك الممثلة الكويتية جمهورها عبر مواقع التواصل لحظاتها السعيدة مع عائلتها الصغيرة، وتحديدًا في حسابها الرسمي على إنستغرام.

وأعربت الفضالة في وقت سابق عن سعادتها بعدما رزقت بأول حفيدة، لا سيما وأنها لم تتجاوز 45 عاما، وقالت في مقطع فيديو أن نساء أخريات حصلن في مرحلة الثلاثينات على لقب جدة، ونصحت جمهورها بعدم الخوف من لقب الجدة.

كما نشرت أيضًا صورة لها عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام، ظهرت وهي تحمل حفيدها بعد ولادته مباشرة، وكتبت: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رُزِقت بنتي منى بمحمد.. أسأل الله أن ينبته نباتًا حسناً ويجعله من مواليد السعادة“.

وتلقت التهنئة من الإعلامية مي العيدان، وعلقت: ”مليار مبروك الهام يتربى بعزكم شفتي صبرتي والله ارزقج بالولد اللي تبينه الله يحفظه لكم ويجعله من الذريه الصالحه“.

وفي سياق آخر؛ أعلنت الفنانة إلهام الفضالة مؤخرًا وقف تعاونها مع متجر SHEIN ”شي إن“، وعلامة التجميل الشهيرة هدى بيوتي بعد قيامهما بدعم المثلية الجنسية.

وشاركت الفضالة عبر حسابها الخاص في سناب شات مقطع فيديو كشفت فيه موقفها، موضحة أنه ”لا مبدأها ولا دينها يسمحان لها بالتعامل معهما بعد موقفهما الأخير”.

وأكدت الفنانة الكويتية أن موقف هذه الماركات يعتبر حرية شخصية، لكنها غير مجبرة على الموافقة عليه أو دعمه، كما وثقت الفضالة لحظة إزالتها تطبيق ”شي إن“ من هاتفها.