بطلة مسلسل جميل وهناء الآنسة وردة تُشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها .. شاهد كيف بدت (صورة)

وجّهت الفنانة السورية المعتزلة، رباب كنعان، تحذيراً لشركات الإنتاج، وقالت عبر حسابها على موقع (فيسبوك) إلى كل المخرجين وشركات الإنتاج والمنتجين والممثلين النجوم: مو بعد ما أعمل بوتوكس وفيلر ونفخ ودفش ونكش وطحش تقرروا إنو بدكون ممثلة مو عاملة تجميل.

وكانت رباب كنعان، وقبل أكثر من شهر، قد هددت كل من يسيء لها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وقالت: "عبر صفحتي أنوّه إلى أن كل من يُسيء إلى شخصي بتعليق أو خبر كاذب باستخدام أي صفحة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه ووضعها حيز التنفيذ". وقد أعلنت رباب كنعان اعتزالها، في تشرين الأول/ أكتوبر، عام 2020، وكتبت حينها على (فيسبوك): "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل أعلن اعتزالي".

كان لدور (الآنسة وردة) في مسلسل (هناء وجميل) الذي بُث لأول مرة عام 1997، الفضل في تحقيق الشهرة للفنان رباب كنعان. كما كانت لها مشاركة مميزة، في مسلسل (الفصول الأربعة) بجزأيه، بدور (مايا الجوربار).

وتاليا صورة لرباب كنعان في أحدث

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