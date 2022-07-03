الفنانة نبيلة عبيد تزوجت بهذا المخرج الشهير سرّاً لتسع سنوات دون علم أحد .. لن تصدق من يكون ؟!

ما يعرفه الجميع أن الفنانة نبيلة عبيد في بداية مشوارها عقدت زواجاً رسمياً مع المخرج عاطف سالم وهو أمر يعلمه الجميع.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الفنانة المصرية الكبيرة تزوجت من سياسي مصري بارز في مكتب الرئيس "محمد حسني مبارك".

واعترفت الفنانة الكبيرة في أحاديثها الصحافية بزواج سري آخر لم تعلن فيه عن اسم الزوج.

لكن الفنانة بعد ثورة يناير 2011 اعترفت أنها تزوجت من مستشار الرئيس السابق حسني مبارك، الدكتور أسامة الباز.

وأكدت الفنانة وقتها أن هذا الزواج استمر تسع سنوات، علماً بأن الباز سبق أن تزوج من أميمة تمام مذيعة التلفزيون المصري.

وكانت قد أعلنت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن خوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة من خلال برنامج إذاعي جديد، يُبث عبر أثير إذاعة القاهرة الكبرى قريبا.