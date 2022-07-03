دنيا عبد العزيز تخرج عن صمتها وتكشف أسرار علاقتها بزوجها قبل الزواج.. هذا ماحدث بينهما لمدة 12 سنة!

تحدثت الفنانة دنيا عبد العزيز عن تفاصيل قصة حبها من زوجها المهندس مصطفى كامل، فائلةً "كنت خايفة من الجواز لكن اللى طمني إن أنا وجوزي أصدقاء من زمان، ونفسي يبقى الزواج كله دلع".

وتطرقت دنيا عبد العزيز، للحديث عن سبب تأخر زواجها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف بسبب العلاقات الفاشلة التي تراها حولها، وبسبب خوفها من التعرض للوجع أو الخيانة خصوصًا بعد وفاة والدتها ولن تستطع تحمل أوجاع أخرى.

وتابعت: "أنا وجوزي أصحاب من 12 سنة وأمي كانت متعلقة بيه، وكان شرط أساسي في زواجي من أي شخص إني اللى ارتبط بيه يكون أمي بتحبه".

واستطردت: "زوجي طلب ايدي من ابن خالتي واتقدم لي في سوريا، وعملت فرحي في نويبع علشان بحب أعمل كل حاجة بشكل غير تقليدي بالإضافة إلى أن الطبيعة فيها ساحرة، والمقربون فقط هما اللى حضروا الفرح".

ولفتت: "طلعت عليا إشاعة بإنفصالي عن زوجي بعد كتب الكتاب علطول ولم اهتم بالرد عليها، وأول هدية من جوزي كانت سلسلة على شكل عقرب لأني من نفس البرج".

وأكملت: "أكتر حاجة بتستفزني في زوجي انه بيسيب أنوار البيت كلها شغالة، واتكسفت جدا لما قاللى إنه بيحبني".