صحيت من النوم لقيت نفسي حامل.. مصرية جريئة تتهم الشيخ أبو أزازة بهتك عرضهـا وعندمـا فحصها الأطباء اكتشفوا الصـدمة الصاعقة.!!

روت إحدى السيدات من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، واقعة غريبة من نوعها، حيث إنها تعرفت على دجال وفي ظروف لا تعلمها، وجدت نفسها متزوجه منه، وازداد الأمر سوء هند علمها بوجود حمل، لكن دون جنين، حيث تثبت جميع وسائل كشف الحمل عن حقيقة حملها، لكن لا يظهر هذا الجنين غير مرئي في جهاز السونار.



وعن تفاصيل الواقعة، قالت السيدة إن بداية الأمر كانت عند اكتشافها لصفحة رجل يدعي أنه معالج روحاني، يستخدم القرآن في رفع الأذى الواقع عن البشر،

وفي نفس الوقت كانت تعاني السيدة من مشاكل أسرية بين طليقها وأطفالها، وبالفعل تواصلت معه ورد عليها مصر أن يأتي إلى منزلها، لرقية أطفالها وقراءة القرآن بالمنزل.

واستكمل الضحية القصة، موضحة أنه في اليوم التالي اتصل بها هذا الرجل، يطلب منها الذهاب معه لمكان مجهول، موضحًا أنه اكتشف أن هناك سحرا يؤذيها هناك وهو يريد إبطاله، وعندما رفضت بسبب أنها لا تؤمن بوجود الأسحار والأعمال عرض عليها الزواج.

وأضافت أن بدأ الدجال يطاردها في كل مكان تذهب إليه، وكانت كل مرة ترفضه، حتى استيقظت في يوم وجدت أنها تزوجت منه، ولا تعلم أي تفاصيل، قائلة: صحيت لقيت نفسي متجوزاه مش عارفه امتى وازاي وفين، ورفض يديني أي ورقه تثبت الجواز.



لم تنتهي القصة عند طلاقها من الدجال، حيث اكتشفت قبل طلاقها أنها حامل منه، وجاءت كل الفحوصات الطبية، واختبارات الحمل تؤكد وجود حمل، لكن عند الكشف عليها بجهاز السونار، لم يظهر أي شيء في رحمها، وقالت: كل حاجة بتقول إني حامل، حتى أنا حاسة بالحمل، لكن جهاز السونار مش باين فيه أي شيء كإن الجسم إلى جوايا غير مرئي، كنت حامل في شبح، وقعدت نحو شهر بحاول أنزل الحمل ده بكل الطرق، لحد ما ربنا خلصني منه.

بعدها قررت احكي كل إلى حصلي عشان الناس تاخد بالها منه، عشان كان بيإذي أهلي، وقبل ما أتكلم روحت دار الإفتاء، وعرفت هناك إنه مشهور بـ الشيخ أبو أزازة لأنه بيستخدم إزازة في اكتشاف مكان الأعمال، وقالولي دي مش أول مرة واحدة تيجي تشتكي منه إنه اعتدي عليها، ساعتها قررت اني مش هسكت.



لما بدأت أتكلم عن إلى حصلي على السوشيال ميديان لقيت هجوم كبير، وتهديدات، وحتى عرض عليا فلوس عشان أسكت بس انا كنت بتكلم عشان، البنات تاخد بالها، أزمات العرض والشرف مش سهل التنازل عنها، أنا طلعت واتكلمت بلسان حال كل البنات اللي هتك عرضهم وماعرفوش ياخدوا حقهم منه.