لن تصدق ان هذا الطفل الوسيم أصبح أشهر ممثل في الوطن العربي.. وإبنته ضمن أشهر ٣٠ فنانة في العالم!

أعادة عدة مواقع مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي نشر صورة نادرة للفنان السوري “سلوم حداد”، وهو من أصول أرمنية وينتمي للديانة المسيحية, ولد في مدينة حلب عام 1953.

وانتشرت أيضاً عبر صفحات الكثير من المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور ل​مريم حداد​ إبنة الممثل السوري ​سلوم حداد، متحدثين عن جمالها وأنوثتها.ونشرت مجلّة فوربس قائمة بأشهر ٣٠ فنانة في العالم في مجال الرسم والتصوير تحت سن الـ٣٠، والمفاجئة كانت وجود اسم ميريم حداد ابنة الممثل السوري القدير سلوم حداد ضمن هذه القائمة.

درست ميريم في معهد الفنون الجميلة في دمشق، وتخرجت منه، ثم انتقلت إلى العاصمة الفرنسيّة باريس لتكمل تعليمها العالي.

يشار إلى أن سلوم حداد من الممثليين السوريين الكتيزين الذين أجادوا اصعب الادوار في الدراما التاريخية، ومن أشهر عماله مسلسل الزير سالم، الذي لاقى نجاح كبير على مستوى العالم العربي.