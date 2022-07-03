تحولت إلى هيكل عظمي .. ظهور مفزعة للفنانة ياسمين صبري بعد طلاقها!.. ماذا حدث لها؟

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" ظهرت فيها بجسم نحيل جداً من داخل الجيم.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي :"خلاص حرام كفاية، هو ده الجمال ولا بلاش، نحفتي كام وزنك ماشاء الله، صرتي هيكل عظمي، خسيتي كده إزاي"

ومن ناحية أخرى أكدت سمر عبد العزيز، شقيقة المخرج سامح عبد العزيز استبعاد الفنانة ياسمين صبري من مسلسل "الشادر" الذي كان من المفترض أن تجسد فيه شخصية فتاة شعبية.

وقالت سمر عبد العزيز ": "سامح عبد العزيز له رؤية محددة في الأعمال الفنية التي تتناول شخصيات شعبية، ويحتاج لمواصفات معينة في اختيار الممثلة التي تجسد الشخصية في أي عمل فني".

وتابعت: "لذا كانت وجهة نظره أن الفنانة ياسمين صبري من المحتمل ألا تكون مناسبة لتجسيد شخصية الفتاة الشعبية، وفي الوقت نفسه هي علاقة طيبة بنا، وهيشتغلوا مع بعض والموضوع فيه تراضي ومفيش أي خلاف ومفيش أي حاجة".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تعاقدت على بطولة مسلسل "الشادر" بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وكان من المفترض أن يشاركها في البطولة الفنان أشرف عبد الباقي، في العمل المكون من 15 حلقة، إخراج سامح عبد العزيز، من تأليف مصطفى حمدي وإنتاج منى قطب.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.