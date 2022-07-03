شاهد زوج هيفاء وهبي الأول يخطف الأنظار في أول ظهور لافت وجذاب والجمهور .. أوسم من أبو هشيمة بكثير؟!

كشفت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي عن بعض الملامح الخاصة بوالدها، حيث نشرت صوراً له وهو يمارس لعبة “البولو”، عبر خاصية “ستوري”، في حسابها على “إنستقرام”.

وانتهزت زينب فرصة الاحتفال بيوم الأب، من أجل نشر تلك الصور، والتغني بوالدها وحبه لها، حيث نشرت صورةً له وهو بعمر الشباب، وأرفقتها بتعليقٍ قالت فيه: “بابا.. يا رب تاخد من عمري وتعطيه”، بينما أظهرته الصورة الثانية بمرحلةٍ عمريةٍ أكبر، دون أن تفصح كثيراً عن ملامحه، وعلقت عليها بأنها تتمنى له يوم أبٍ سعيداً.

ورغم أن هذه الصور، التي شاركتها زينب لتعبر من خلالها عن حبها لوالدها، ولتشكره على تضحياته لأجلها منذ أن كانت طفلة، فلم تبيّن ملامحه بشكلٍ واضحٍ.

وتفاعل الجمهور مع صورة زوج هيفاء وهبي الأول ووالد ابنتها الوحيدة وعلق أحدهم قائلاً: أوسم من أبو هشيمة.