توقعات مفزعة للمتنبئ الشهير ميشال حايك تشير الى احداث مخيفة يشيب لها شعر الرأس .. توقعات هي الأولى من نوعها لهذه الدولة العربية!

في توقعات جديدة للعراف الشهير ميشال حايك تشيب لها الرأس حول مايحدث في دولة عربية اعاد رواد مواقع التواصل نشر و مشاركة تنبؤات للفلكي اللبناني ميشال حايك خلال بث نقلته قناة MTV اللبنانية عن تنبؤات العام 2021.

ورأى حايك "انكفاء واعتكافت في أفق اللواء عباس ابراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة".وتوقع "فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وأضاف "كلام كبير جدا لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية".

وتحدّث عن "خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والثانية البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه شؤم".

وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".

وتوقع أن "يلعب رجل الأعمال بهاء الحريري دورا أكبر في لبنان وأن صوت اذاعة بيروت انترناشانول سيرتفع اكثر وأكثر".

ولفت ميشال حايك الى "نوع من مواجهة جديدة بين حزب الله واسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن واستراتيجيات جديدة ستشهدها المنطقة ستحمل توقيع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وتوقع حايك موعد الكشف عن المستور حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف خلفه.

توقعات ميشال حايك عن باقي الدول العربية

السعودية:

تنبأ حايك، بأبرز الأحداث الذي ستحصل في السعودية خلال عام 2021، مؤكداً أن ولى العهد محمد بن سلمان يقاوم زلزالا إعلاميا ممنهجا لتطويره.

ولفت الى أن ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث استثنائي في العالم.

وبين أن بن سلمان يصارع الموج، الذي يواجه المملكة العربية السعودية.

سوريا:

بشار الأسد يفاجئ السوريين وغيرهم بحل كبير.

مصر:

الصدمة تختار أحد مطارات مصر مهبطاً لها، ظهور قائد جديد إلى يمين السيسي، الأخوان يقومون بعمليات تحصد الرؤوس انتقاماً، أزمة طارئة في فلك عمرو دياب، أحد السجون المصرية برسم الاهتزاز.

الإمارات:

تأهب للأمن الإماراتي، الانفتاح والسلام والتطبيع مع إسرائيل لا يزال بأوله.

الكويت:

تحطيم رؤوس في الكويت، حزن جديد يخيم فوق الكويت، تسريب معلومات صادمة تتمحور حول تغييرات جذرية بهوية الكويت. طابور خامس يشق طريقه لأركان الحكم. الإرهاب يضرب الكويت.

الأردن:

خلل فاضح في أحد الأجهزة الأمنية، العيون على أولاد الملك عبد الله، مخطط إرهابي كبير لصيد رؤوس.

وقال إن لقاح كورونا سيكون دواء سخيفاً، وأبدى استغرابه من عدم عرضه للناس حتى الآن.