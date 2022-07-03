تركت الفن وتزوجت مقابل مهر 18 مليون دولار وطائرة خاصة وقصر فاخر في لندن ...تفاصيل مخفية تكشف مـن حياة فنانة شهيرة لأول مرة ...لن تتوقع من هي ؟

أكثر من 25 عاما مضت على اعتزال الفنانة المصرية الشهيرة جيهان نصر، بعد زواجها من رجل الأعمال سعودي سعود الشربتلي وخلال سنوات اعتزالها لم تظهر على الساحة غير مرات قليلة.

ولاعتزال جيهان نصر قصة شهيرة، وهي تفضيلها البيت والزواج عن العمل الفني، حيث تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، وحينها اشطرت عليها أن تتفرغ لإدارة شؤون البيت والأسرة فضلا على ضرورة ارتداء الحجاب.

وهو ما خضعت له، وحتى اللقاءات الإعلامية كانت لا تظهر فيها، وفيما يلي أبرز المعلومات عن زوجها السعودي.

وفاجأت جيهان نصر الجمهور باعتزالها الفن عام 1997 بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، الذي تردد أنه هو من طلب منها اعتزال الفن والتفرغ للأسرة.

وعن قصة زواج جيهان نصر وسعود الشربتلي، قيل أنه ألتقى بها في بيروت خلال مشاركتها في مسرحية "المحظوظ" مع النجم سمير غانم، وسعى للتعرف عليها ونجح في ذلك بعد أن توسط له سمير غانم من أجل أن يجلس معها عدة دقائق ثم طلبها للزواج.

وتردد بقوة وقتها أن سعود الشربتلي اشترط على جيهان نصر أن تعتزل الفن، إلا أن بعض التقارير الصحفية أضافت أنه وضع شرطاً آخر لها وهو ارتداء الحجاب.

وبعد أن وافقت جيهان نصر على إتمام زواجها من السعودي سعود الشربتلي، قدم لها خاتماً يقدر بـ 200 ألف دولار مع دفع مهر قدره مليون دولار ومؤخر صداق يقدر بـ مليون ونصف دولار،

وأهداها قصراً في لندن وآخر في كندا ودفع هدية لوالديها وأشقائها 100 ألف دولار. سعود الشربتلي من أحد أفراد عائلة الشربتلي المشهورة في المملكة، والتي تعمل في التجارة وتنمية المملكة في عهد ما قبل النفط،

حتى أصبحوا يمتلكون عددًا من المؤسسات الرائدة مثل بنك الرياض وشركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، وعددًا من المشاريع الضخمة في مجال العقارات والسيارات والقطاع التجاري عمومًا، بجانب دورهم في نشر الثقافة والأعمال الخيرية. سعود الشربتلي،

زوج جيهان نصر، شاعر سعودي ولد في جدة، وكانت أولى محاولاته في كتابة الشعر في الابتدائية، وكانت أول قصيدة بعنوان "يا هاجرة" ولكنها لم تكن متزنة، وشجعه أساتذته في اللغة العربية، ونصحوه بقراءة بحور الشعر للخليل بن أحمد، والأصفهاني، ونزار قباني.

انتقل "سعود" إلى المرحلة المتوسطة في مدرسة اليرموك، وبدأ خلالها الكتابة الفعلية لكن دون تركيز أو جدية، وبعد انتقاله للمدرسة الثانوية برزت موهبة الكتابة وتفوق في مادة التعبير، ثم التحق بجامعة الملك عبد العزيز،

وحصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة وإدارة أعمال، ثم حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة كامبردج البريطانية. يتعاون "سعود" الآن مع ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم محمد عبده، وباسكال مشعلاني، ولطيفة، وسميرة سعيد، وغيرهم.

كان سمير غانم السبب في زواج سعود الشربتلي من جيهان نصر، فخلال عرض مسرحية "المحظوظ" لجيهان نصر وسمير غانم في بيروت عام 1977، شاهدها "سعود"، وطلب لقاءها ولعب "غانم" دورًا في تقريب المسافات، وتقدم لخطبتها، وفي نفس العام ارتدت الحجاب واعتزلت الفن.