متصلة تنزع ثوب الخجل والأدب:(فرحي قرب وأنا خايفة قوي من ليلة الدخلة أعمل إيه)؟.. لن تصدّق جرأة هبة قطب بالرد على الهواء ومن دون خجل.! !

كشفت الدكتورة هبة قطب، عن فوبيا ليلة الدخلة، او اللقاء الأول بين المتزوجين، إن أصعب شئ علي الأنسان إن يكون عبدا لشئ.



جاء ذلك رداً على متصلة قالت في سسؤالها: فرحي قرب وأنا خايفة من ليلة الدخلة أعمل إيه؟.

وأوضحت الدكتورة هبة قطب، خلال برنامج«بوضوح»، المذاع علي قناة«الحياة»، عندما يشعر الأنسان بإنه موضوع تحت ميكروسكوب، وان أداءة مراقب فإن ذلك يضعة تحت ضغط شديد وبالتالي يصبح لدية خوف وفوبيا من ليلة الدخلة

، لإنه مطلوب منه النجاح في هذا اليوم، وهذا بالنسبة للذكر، أما الأنثي يكون لديها فوبيا الخوف لأنها يجب إن تكون بكر، فتشعر بالفوبيا بسبب هذا الأحساس.



أكدت أنه لا مانع من أن تقوم الزوجة بمعاملة زوجها، على أنها غانية أثناء العلاقة الحميمة بينهما، ولكن يجب أن يكون ذلك بالتدريج والتمهيد للزوجة مراعاة لكونها ما تزال بكرًا وصغيرة.



وقالت إنه يجب على الشباب المقبل على الزواج أن يبتعد تمامًا عن القصص التى يسمعها عن فض غشاء البكارة، خاصة وأن فض غشاء البكارة ليس عملية جراحية ولكنها فسيولوجية بحتة، لافتة إلى أن أهم شئ يجب أن يتبعه الزوج في ليلة الدخلة أن يتعامل مع "فض غشاء البكارة" بكل هدوء.