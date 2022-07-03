المخرج شافني حلوة وقال تعالي.. النجمة إلهام شاهين تكشف عن السر الذي قادها للنجومية بدون ان تخجل!

كشفت الفنانة إلهام شاهين، خلال تكريمها في ملتقى السينما في وقت سابق، عن كواليس مسلسل بطلوع الروح، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2022.

وقالت: مكنتش طايقة شخصية أم جهاد في بطلوع الروح وعدت المشاهد أكتر من مرة، وضربت بنت في بطلوع الروح واتشرحت، لأن الكرباج كان حقيقي.

أما عن كواليس التدريب على السلاح، علقت إلهام شاهين، قائلة: روحت وزارة الداخلية واتدربت كتير وكنت مرعوبة من السلاح ولكني تقمصت شخصية أم جهاد في النهاية وضربت رصاص كتير وبوظت المكان.

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن بداياتها الفنية، مؤكدة أنها كانت لديها وجهة نظر في عدم ظهورها كبطلة خلال أعمالها الأولى بمشوارها الفني.

وقالت إلهام شاهين : كنت برفض البطولة في بداياتي وكنت عايزة أبقى ممثلة مش نجمة، وأنا درست السينما، ومش مجرد بنت حلوة شافها مخرج وقالها تعالي علشان تمثلي.

وأضافت إلهام شاهين: أنا قولت هعمل أدوار صغيرة ولكن مهمة وقدام عمالقة ومش مجرد فيلم بطولة بدون هدف، ودا اللي خلاني ناجحة لحد دلوقتي وأنا تعبت ودرست وأخدت السلم واحدة واحدة.