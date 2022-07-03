حقيقة خطوبة منة فضالي من حسن شاكوش تحدث ضجة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تخرج عن صمتهاوتؤكد هذا الأمر

نشر جمهور الفنانة منة فضالي صوراً تجمعها بمطرب الأغنية الشعبية حسن شاكوش، وكتبوا عليها: «صور من خطوبة حسن شاكوش ومنة فضالي».

واضطرت الفنانة منة فضالي للخروج عن صمتها، وكشف حقيقة الأخبار المتداولة والتي تفيد بخطوبتها للمطرب حسن شاكوش.وأكدت أن خطوبتها من حسن شاكوش مجرد شائعة لا أساس من الصحة مشيرة إلى أنه تكن له فائق الاحترام.

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يداعب الفنانة منة فضالي، في موقف طريف بينهما، وهو ما لاقى تفاعل الآلاف من متابعيه.

وخلال الفيديو ظهر «شاكوش» وهو يشد شعر منة فضالي، إلى جانب لف ذراعية حول رقبتها ومحاولته خنقها على سبيل المداعبة والهزار، لترد عليه: «أنت قد اللي بتعمله».

، ومن ثم أرفق الأول تعليقًا على الفيديو قائلًا: «أحلى هزار مع روح قلبي دي منة فضالي»، حيث عادة ما يعتاد الثنائي على الظهور سويًا في العديد من المناسبات المختلفة.