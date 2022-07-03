تصريحات صادمة غير متوقعة.. هذا ما قاله أبو هشيمة عن ياسمين صبري قبل ان يطلقها !

كشف أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري الشهير، في مارس من عام 2020 عن خطوبته بياسمين صبري في لقاء مع RT Online بعد إعلانه ارتباطه بالفنانة.

وقال : "كنت مش بحب أكلم عن حياتي الخاصة وارتباطي بياسمين صبري حقيقة وليس إشاعة وأنا أعلنتها أمس وأتشرف بهذه العلاقة لكني لا أحب عن الحديث عن حياتي الشخصية وبعد الخطوبة سيأتي الزواج".

وبعد الزواج أجرى أبو هشيمة لقاءًا مع قناة سكاي نيوز عربية تحدث فيه عن زواجه ومدى حبه لياسمين صبري، قائلا: "الجواز استقرار وياسمين لايقة عليا في حاجات كتير وضافت لي حاجات من شخصيتها وأنا أضفت لها حاجات من شخصيتي وأنا وهى بنكمل بعض".

وخلال اللقاء وجه أبو هشيمة الشكر لكل من قاموا بتهنئته على زواجه.

وفي أخر لقاء له رفض أبو هشيمة الحديث عن انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، والذي وقع في الخامس من مايو الماضي وأحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل.

وقال خلال حواره من برنامج "تفاعلكم" المذاع على شاشة "العربية"، إنه يرفض الحديث نهائيا عن حياته الشخصية في وسائل الإعلام، وإن هذه هي فلسفته في الحياة، قائلا حياتي الشخصية مستحيل أن أتحدث فيها، خاصة أن فيها طرفا آخر، مضيفا: "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري".

وتابع: "ياسمين صبري إنسانة محترمة جدا، وحياتنا الشخصية لا أحد له دخل بها، وإنهاء العلاقة بشكل راقٍ من خلال الطرفين أمر طبيعي أن يحدث، وهذا هو الصحيح".

وختم قائلا لن يستطيع الخروج للرد على كل خبر يقال عنه، خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي ووجود ملايين التعليقات حول الأمر، "وأنا مش محتاج أرد على حد أو أوضح حاجة".