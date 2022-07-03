تفاصيل مثيرة.. بعد فحص جثمان الإعلامية شيماء جمال.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة مدوية!

فجرمصدر في الطب الشرعي مفاجأة في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها بسبب خلافات أسرية، ودفن جثمانها في مزرعة بمنطقة البدرشين.

وكشف أن الجثمان مسجل في دفتر الجثث المجهولة في مشرحة زينهم تحت رقم «181»، لحين ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية «دي إن إيه»، والتأكد من أنه يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.

وأوضح المصدر أن مأمورية من الطب الشرعي انتقلت إلى مزرعة بمنطقة البدرشين، وذلك بناءًا على قرار من جهات التحقيق، لاستخراج جثة مدفونة بتلك المزرعة، مضيفًا أنه جرى استخراج جثة سيدة وتعذر التعرف على ملامحها أو عمرها بسبب حالة التعفن الرمي الكامل التي تعاني منها.

وتابع المصدر أنه جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بناءًا على قرار جهات التحقيق كي يتم إجراء الصفة التشريحية للجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها.

وأشار إلى أن الجثمان تم تسجيله في دفتر المجهولين الخاص بمشرحة زينهم تحت رقم 181، لحين الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية لمعرفة هل بالفعل الجثمان للمذيعة الشابة شيماء جمال أم الجثمان لسيدة أخرى.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على زوج المذيعة الشابة شيماء جمال، أثناء اختبائه داخل شقة بمحافظة السويس، وجارِ عرض المتهم على النيابة العامة لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهام بقتل زوجته ودفن جثمانها داخل مزرعة استأجرها بمنطقة البدرشين، حسبما جاء في اعترافات سائقه الخاص الذي أرشد عن مكان دفن الجثمان.