مالا عين رأت جمالها اسطوري ...هذه هي النجمة التي طلّقها فائق حسن للزواج من أصالة نصري.. نسخة طبق الأصل من أنجلينا جولي!!

جذبت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن زوج الفنانة السورية أصالة نصري، الأنظار بملامحها والشبه الكبير مع النجمة الأمريكية الجميلة أنجيلينا جولي.

وكأنهما تؤأم أو تجمعهما الجينات، ففي الملامح تكاد تكون متقاربة جداً بين العراقية مارتا حامد والأمريكية أنجيلينا جولي، لا سيما في تفاصيل الوجه ورسمة العين وشكل الأنف، كما تتمتع برسمة الحواجب ذاتها.

، بالإضافة إلى الشفاه الممُتلئة.فمن هي الجميلة التي خطفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بملامحها؟ من هي مارتا حامد؟

اسمها الحقيقي خوله حامد، لكن اشتهرت باسم مارتا حامد، عقب بعد مشاركتها الفنان ماجد المهندس في فيديو كليب "مو على كيفك" في عام 2013.

وتزوجت الشاعر العراقي فائق حسن، واستمرت علاقتهما سنوات، وأنجبت منه طفلين، الأول هو ماجد ويبلغ 8 سنوات، وجنى 7 سنوات ولدت في مدينة يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وحتى انفصلت عنه في هدوء.

مارتا حامد تهنئ فائق حسن بزواجه من أصالة

بالتزامن مع زواج فائق حسن من النجمة أصالة، نشرت مارتا حامد تدوينة عبر حسابها، كتبت فيه: "حين يجف كل شيء فيك لا تيأس .. فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك".

وهو جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظنون أن مارتا حزينة على زواج فائق حسن من أصالة، إلا أنها خرجت في لتوضيح حقيقة الأمر، وكشفت أن الطلاق حدث بينهما منذ فترة، ونفت وجود رابط بين التغريدة والزواج، وهنأت فايق بزواجه.

وأضافت مارتا في مقطع فيديو تم بثه عبر حسابها على موقع "إنستقرام": هلو أصدقائي ومتابعيني، بس حبيت أوضح في هذا الفيديو عن معلومات وصور انتشرت في السوشيال ميديا، المعلومات ما صدرت مني.. معلومات مغلوطة وغير صحيحة.. أي معلومة ممكن تصدر مني عبر حسابي على إنستغرام.. هذا حسابي الوحيد على إنستقرام".

في فبراير الماضي، كشفت مارتا حامد والتي يطلق عليها البعض شبيهة أنجلينا جولي، في تصريحات صحافية، أنها تستعد للمشاركة في أعمال فنية تعبر فيها عن شخصيتها، كما أنها تسعى لتقديم رسالة رسالة إيجابية ومعنوية إلى محبيها