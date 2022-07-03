صدمة.. لماذا قام زوج المذيعة شيماء جمال بتشويه وجهها قبل قتلها ودفنها في الحديقة؟.. ما تم كشفه فجّر ضجة!!

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن تفاصيل جديدة في اتهام مستشار بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال.

وأفادت المصادر أن زوجها قام بضربها على راسها بمقبض المسدس "طبنجة" ثم شوه وجهها بماء نار ثم دفنها في حديقة مزرعته بمدينة البدرشين.

وقالت المصادر ان مديرية امن الحيزة اخطرت مجلس الدولة بالجريمة واتهام المستشار أ. ح بقتل زوجته فتم رفع الحصانة عنه للسماح للاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وكشفت المصادر عن مفاجأة في واقعة اختفاء المذيعة شيماء جمال حيث تبين ان زوجها مستشار قتلها بعد ان هشم رأسها بأداة حادة.

واضافت المصادر ان المجني عليها زوجة ثانية له وهددته باخبار زوجته الاولى بزواجه منها ما دفعه لقتلها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تليفزيونية على إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، تبين من التحريات أنها تقدم برنامج المشاغبة، وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ وانها متغيبة من يوم ٢٠ يونيو الحاري اي منذ ٧ ايام.

وتتابع عناصر البحث خط سير المذيعة في الفترة الأخيرة، وتستمع لأقوال أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها.

واشارت التحريات الاولية التي اجريت بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث ان المذيعة خرجت مع زوجها لشراء بعض المستلزمات، ثم طلبت منه انتظارها لتصفيف شعرها في كوافير بالشيخ زايد.

، وبعد انتظار لفترة طويلة لم تعد زوجته وفوجئ باغلاق هاتفها، فقام بتحرير محضر داخل قسم الشرطة.

وتابعت التحريات الأولية أن المذيعة كانت منفصلة منذ فترة وتزوجت من آخر قبل تغيبها.