اسرار تكشف للعلن.. والد حسام حبيب يؤكد أن ابنه مازال مرتبطاً بشيرين ولم ينفصلا رسمياً حتى الآن

علق والد الفنان حسام حبيب على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على انستجرام،

والتي نفت فيها وجود أي خلاف بينها وبين طليقها حسام وأنه لم يرفع السلاح عليها أو حاول الاستيلاء على أموالها.

وقال والد حسام حبيب: أنا مبقتش عارف علاقتهم ماشية إزاي، بس مستغرب إنها بتقول كدا مع أن المحامين اتكلموا على المشكلة اللي حصلت بينهم والموضوع وصل للشرطة..

ولكن عمومًا الزواج بينهم أصبح مستحيلا وأصبحت علاقتهما مدمرة، في إشارة إلى تأكيد ان علاقتهما مازالت مستمرة ولم ينفصلا حتى الآن.

وواصل حسين: أتمنى يبعدوا عن بعض شوية ويفضلوا صحاب لأن الصحوبية حاليًا بقت أفضل من الزواج وفيها ثقة ودعم أكتر، وهما مش متفقين من الأول لأن طباعهم وشخصيتهم مختلفة عن بعض، وشيرين بتحب الشهرة والميديا وأن الناس كلها تتكلم عليها.

ولم تكن أزمة رفع السلاح هي الأولى في حياة شيرين وحسام، إذ تعدد الأزمات بينهما بدايةً من طلاقهما وقررت شيرين التخلي عن شعرها

ودخلت في حالة اكتئاب وانعزال تام، مرورًا بـ عودتهما مرة أخرى بعد أسبوعين فقط من الطلاق، لـ نتفاجأ بعد ذلك بـ شيرين عبد الوهاب تستنجد بالشرطة من حسام حبيب قائلة إنه اعتدى عليها في منزلها ورفع ضدها السلاح.

لتكشف التحقيقات بعد ذلك أن حسام رد شيرين لعصمته وأنهما كانا يعيشان في نفس المنزل، ونشب بينهما خلاف واتصلت شيرين بالشرطة وتم القبض على حسام .

ولكنه خرج بعدها بكفالة، لتظهر شيرين أمس عبر حسابها على انستجرام وتنفي وجود أي خلاف بينهما مؤكدة أنه لم يعتد عليها على الإطلاق.. ولم تنكشف الحقيقة الكاملة حتى الآن.

وذكرت مصادر مطلعة أن حسام حبيب رفض الإنفصال بشكل رسمي عن زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد الجلسات التي جمعتهما سوياً.

وأوضحت المصادر ان المطرب حسام حبيب رفض تطليقها، بدون بعض الشروط التي وضعها، وأولها أن تتنازل عن جميع المحاضر التي قدمتها فيه.