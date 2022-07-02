فنان العرب محمد عبده أقسم ألّا يكون ابنه مغنّياً !! سألوه عن السبب فانفعل وردّ بكلِّ جرأة !!

ردّ الفنان السعودي الكبير محمد عبده على جملة من الأسئلة المتعلقة بحياته الشخصية وإمكانية دخول إبنه المجال الفني.

جاء ذلك خلال استضافت الفنان في برنامج "تفاعلكم" المُبث على قناة العربية ووسط أقاصيص تتحدث عن إقسامه على ولده بعدم دخول مجال والده.

وفي البرنامج الذي تقدمّه الإعلامية سارة دندراوي علّق "عبده" على ظهور ابنه عبدالرحمن في برنامج "ليالي رمضان"، ومدى رضاه عن دخوله عالم الفن.

الفنان القدير قال بأسلوب مفاجئ ومنفعل: "أنا حرّ" مؤكّداً غضبه وأن ما حصل على المسرح "لم أكن أعلم به".

وبخصوص دخول ابنه عبدالرحمن مجال الفن فقالها صراحة: "غضبت جداً لظهوره في البرنامج.

وتابع معللاً السبب: "أنا أحب أن أدخر عبدالرحمن لمستقبله وأسرته وعمله فقط. صحيحٌ أنه متذوق للفن، ويجيد العزف على البيانو، وصوته جميل، لكن كمطرب لا أبداً".

وأردف خاتماً: "صوت ابني جميل، يشبه صوتي وهذا سببه الجينات التي يحملها مني، لكن لا أريده أن يعمل في هذه المهنة، وأنا حر".