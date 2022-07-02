آمال ماهر تفاجئ الجميع بظهور صادم غير متوقع .. شاهدوا كيف تغيرت ملامحها بشكل مرعب!

خرجت الفنانة المصرية آمال ماهر عن صمتها، وطمأنت الجمهور على حالتها، مساء الأربعاء، في أول ظهور علني منذ فترة طويلة.

وقالت آمال في مقطع فيديو أنها بخير، وكان اختفاءها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، لذلك لم تستطع الظهور والتواصل مع جمهورها.

لكنها بعد أن تعافت تمامًا من الفيروس، خرجت لتطمئن الجميع عليها وبدت بملامح متعبة حيث غير المرض شكلها.

وقدمت الفنانة المصرية كل الشكر والتقدير للجمهور الذي غمرها بحبهم لها، والخوف الذي لمسته منهم، معلقة: ”الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راض عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي“.

وفي نهاية حديثها؛ قدمت آمال ماهر التهنئة للشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، قائلة: ”كل سنة وانتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريب“.

وكانت الفنانة المصرية آمال ماهر قد أعلنت اعتزالها الفن في يونيو/حزيران 2021 لظروف خارجة عن إرادتها، وكتبت حينها عبر حسابها بموقع فيسبوك: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات.

وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

إلا أنها وبعد أسبوعين عادت وأكدت عدولها عن قرار اعتزال الفن، وقالت: “جمهوري الحبيب أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط”.

وأضاف: “لقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة إلى قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي”.

وتابعت: “أشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليّ وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي ألتقي بكم”.

ثم عادت آمال ماهر في فبراير/ شباط الماضي، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، قالت فيها: “أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم،

وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي، وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، أنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي”.