شاهد.. أمير عربي شهير عاشر زوجة أشهر فنّان مصري معاشرة الأزواج بعد زفافهما وبأعتراف العروس ؟.. والمفاجأة الصادمة في رد فعل زوجها.! !

شهدت حياة واحد من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية، كواليس وأسرار، ما زال الجمهور يتعرف على بعضها من فترة لأخرى،وهذه المرة جاء الدور على زواجه من نجمة لبنانية، والذي لم يستمر سوى بضعة أيام.

تفاصيل الأمر سردتها منيرة أباظة،

شقيقة الدنجوان الراحل رشدي أباظة، وكذلك ابنته قسمت أباظة، في لقاء تلفزيوني.

وقالت منيرة أباظة، أن رشدي أباظة كان يقوم بتصوير فيلم في بيروت وكانت هي وشقيقتها متواجدتين في منطقة "صيدا"، فيما كانت الفنانة صباح تشاركه بطولة الفيلم.



وأضافت انه في يوم من الأيام فوجئت الأخت باتصال من رشدي أباظة يخبرها فيه بقدومه إلى صيدا، وطالبها بالبحث عن مأذون لأنه سيتزوج من الفنانة صباح.



الأخت أصيبت بصدمة، خاصة أن رشدي أباظة كان متزوجا من سامية جمال في تلك الفترة، وهو ما دفعها للاتصال بأبيها في القاهرة

لإخباره بما ينوي رشدي فعله، إلا أن رشدي أباظة أصر على قراره رغم توسلات سامية جمال لأبيه من أجل إيقافه.



يومها تزوج رشدي من صباح، وذكر البعض أن الأمر كان بمثابة التحدي لرشدي أباظة، كما قيل إن صحافيا لبنانيا برر لرشدي أباظة الأمر بأن تكون الشقراء في بيروت والسمراء في القاهرة.

وبعد أقل من أسبوع من زفافهما غادرت صباح إلى المغرب تلبية لدعوة للمشاركة في فعالية فنية هامة .



وخلال تواجدها فى المغرب، بحسب الروايات، تلقت "صباح" اتصالا من شقيقتها، لتبلغها أن سامية جمال وصلت لبنان وسألت عليها وعلى

رشدي أباظة، كما أكدت لها أنها مازالت زوجته ولم يطلقها كما أخبرها ، ومن هنا قررت "الشحرورة" أن تخون زوجها مع أمير عربي، وتحصل على الطلاق.



وقالت قسمت رشدي أباظة أن سامية جمال غفرت لوالدها ما حدث، مشيرة إلى كونها عاشت معه أطول فترة زواج له، وكانت جيدة للغاية على الجانب الإنساني.



كما أشارت إلى كونها تركت التمثيل أثناء زواجها من رشدي أباظة، خاصة أنه كان ينشغل لفترات طويلة، وهو ما جعلها تظل إلى جواره.

فى المقابل كشفت صباح فى حوار تلفزيونى لها أن سبب الطلاق كان الخيانة، وقالت إنها وبالرغم من حبها لرشدي إلا أن هذا الحب لم يمنعها من أن تخونه.



وذكرت النجمة صباح، أنها كانت في زيارة لإحدى الدول العربية خلال الأسبوع الأول من زواجها من

الفنان الكبير رشدي أباظة، وهناك "حبت عليه" أحد الأمراء، مؤكدة أن تلك الواقعة كانت السبب في طلاقها من أباظة وقتها.



وأشاعت حينها، تقارير صحفية أن رشدي أباظة، طلب صباح فى بيت الطاعة، معللاً ذلك بأنها "جرحت رجولته".



واعترفت "الشحرورة" بأنها خانته تمامًا كما خانها، فيما شددت فى تصريح صادم على أن "الخيانة ليست بعيدة عن حياة الفنانين".



وقد عرف الدنجوان بمغامراته العاطفية وتزوج 5 مرات، وكانت الفنانة تحية كاريوكا أولى زيجاته، وتزوج بعدها من فتاة أمريكية أنجب منها ابنته الوحيدة قسمت،

ليتزوج بعدها من الراقصة سامية جمال التى انفصلت عنه بعد 18 عامًا، كما تزوج من الفنانة صباح وطلقها بعد أسبوعين فقط.

وقبل وفاته بعامين تزوج الدنجوان، من ابنة عمه نبيلة أباظة. وعند سؤاله عن كل هذه الزيجات قال: "أول مرة رأيت فيها صورة أمي، وشعرت بأنها المرأة الشجاعة، وثاني مرة خيل لي بأنني أقمت أحلى ديكور في العالم ولكنني أخطأت اختيار البطلة".



وأضاف: "وثالث مرة تزوجت لأقتل رجلًا آخر، ورابع مرة عثرت على المرأة الصبورة التي رضيت أن تعيش إلى جانبي طويلًا، والحقيقة أن السيدة التي تعيش مع رشدي أباظة سنة واحدة تستحق "ولوج" في الجنة".