منظر نمبر وان محمد رمضان في النيابة يقطّع القلب والتهمة لا تليق بفنان أبداً - صورة

بعد سلسلة بلاغات مقدمة ضده من الضرائب وبتهمة التهرّب الضريبي استدعت نيابة التهرب الضريبي في محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس الفنان محمد رمضان للتحقيق معه.

وفي ظهور مفاجئ لجمهور نمبرون ظهر رمضان بصحبة محاميه خالد محمد المحامي في نيابة التهرب الضريبي بالتجمع الخامس.

ووفقاً لمصادر إعلامية فإن التهمة الدقيقة لمحمد رمضان والتي "لاتليق بفنان" في اعتبارات المصادر ، هي التهرب من دفع مديونيات بلغت سبعة ملايين و107 آلاف جنيه، منذ عام 2017، وتقديم سندات تخالف الواقع.

وهذا وأكسب ظهور الفنان المصري الشاب محمد رمضان في النيابة تعاطفاً على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تداول للصورة أعلاه.