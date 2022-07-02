«فضحته»| ابنة نجم منتخب مصر تفجر مفاجأة مدوية : «بابا حركاته قذرة وضربني عشان 200 جنيه»

أثارت ابنة لاعب متتخب مصر السابق، حسني عبد ربه، ومدير الكرة الحالي لفريق الإسماعيلي، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت مقطع فيديو وهي تهاجم والدها أمام الجميع.

حيث نشرت ابنة حسني عبد ربه، مقطع فيديو، وهي تتحدث عن مدى معاناتها من والدها وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقتها به خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنه كان يتنمر عليها بسبب زيادة وزنها أمام أصدقائه دون مراعاة لشعورها.

وأكدت، خلال مقطع الفيديو، أن والدها حرضها على الكذب على والدتها في وقت سابق، وتابعت قائلة: “بابا حركاته قذرة وانسان مريب، واتجوز واحدة لفت على كل لاعيبة مصر”.

وروت “نور” ابنة حسني عبد ربه، واقعة قديمة حدثت من والدها، مشيرة إلى أنه ضربها، لأنها طلبت منه في إحدى المرات الحصول على مبلغ 200 جنيه، بعدما كان يمنحها نفقة شهرية 20 ألف جنيه وظل عام كامل لا يتفق عليها وعلى أخواتها بعد زواجه للمرة الثانية