لهذا السبب الصادم .. عمرو أديب يعلن توقف برنامج «الحكاية».. النهاردة الحلقة الأخيرة

في مفاجأة غير متوقعة لجمهوره قال الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب.

إن حلقة اليوم من برنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية MBC مصر، هي آخر حلقة في الموسم الحالي، وذلك بعد 11 شهر من العمل المتواصل.وأشار قائلا: “النهارده آخر حلقة في الموسم، وهنأخذ إجازة صيف بعد 11 شهر عمل متواصل”.

وذكر “عمرو أديب” أن الإنقطاع سيكون لمدة شهر واحد فقط على أن يعود بموسم جديد بداية من شهر سبتمبر المقبل.وأوضح: “هنكون إجازة طوال شهر أغسطس، وهنرجع معاكم تاني بداية شهر سبتمبر المقبل”

المذيع الشهير قام بتوجيه الشكر لكل العاملين معه في برنامج “الحكاية” طوال ال11 أشهر الماضية، كذلك قام بشكر الجمهور ومتابعين البرنامج.

وعن سبب ذلك فسر “أديب” أن الجميع يحتاج لإجازة صيفية طوال شهر أغسطس من أجل الراحة والاستمتاع بأوقاتهم وقضاء بعض الوقت مع عائلتهم، كذلك من أجل التفكير في أفكار جديدة تخدم البرنامج.

ثم أبدي الإعلامي عمرو أديب امتنانه الشديد لردود الأفعال الإيجابية التي حصدها البرنامج من جانب المُشاهدين خلال الموسم الماضي.