مبروك عطية يثير جدلاً واسعاً : إذا تزوجت مرأة في عمر الـ30 لا تُسأل عن غشاء البكارة

تناول الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، حكم الشرع في موضوع «ترقيع غشاء البكارة»،فعلق قائلا: «العنوان أوله ضلال، فضلًا عن أن المصطلح لا أساس له دينيًا وعلميًا»، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، أن الغشاء يمكن أن يُفض بـ7 طرق غير أنها تكون قد ارتكبت أمرا حراما، موضحا أن ممن تلك الطرق هي: الوثبة وشدة واستمرار الحيض،

وتابع قائلا: «لو امرأة تزوجت في سن 30 عامًا عيب زوجها يسألها عن غشاء البكارة أو ينظر للأمر».أما بالنسبة أن البكارة لا بدأن تكون شرطا لإتمام الزواج، فرد قائلا: «هل الزوج يرغب في فتاة بكر بغض النظر عن فض الغشاء أو بقائه أم لا؟ لأن الثيوبة والبكارة يترتب عليهما حكم شرعي عند الزواج».

أما عن حكم الشرع في الترقيع، فأكد مبروك أن دار الإفتاء حرمت ذلك في حكمها بسبب الغش والتدليس، ولكن الفتوى أجازت فعله للمغتصبَة لإن الأمر تم بغير ارادتها تماما، وليس لمن فُض غشاؤها من خلال الزنا والحرام.