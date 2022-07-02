حسناٱ علي ضفاف الجمال،، زوجة ظافر العابدين تخطف الأنظار في ظهور مفاجئ وجذاب لن تصدقوا كيف بدت واذهلت الجميع بجمالها الرباني المبهر !!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنان ظافر العابدين، برفقة زوجته في أحدث ظهور لهما، بعدما أخفاها عن الجميع لسنوات طويلة.

وزوجة ظافر هي “جوان فاريل” ، وهي بريطانية الجنسية، وتعد واحدة من أجمل الوجوه مقارنة بالعديد من الفنانات العربيات.

وتعمل فاريل، في مجال الغناء، حيث شاركت في العديد من الحفلات الموسيقية ببريطانيا وقدمت العروض في لندن وكندا واليابان والشرق الأوسط خلال مسيرتها الغنائية.

وقال الفنان ظافر العابدين في تصريحات سابقة، إن زوجته فضلت الزواج والأمومة عن العمل لأجله، مشيرًا إلى أنها أنجبت منه ابنة واحدة تُدعى ياسمين.

وفي وقت سابق، شاركت فاريل برفقة زجها ظافر، بفاعليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تألقت بفستان أزرق مميز، من الجوبير المطرز اللامع، وبطانة شيفون، فضلًا عن بساطة شعرها ومكياجها.