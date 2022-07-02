لن تصدق ان هذه المرأة المتواضعة هي والدة هيفاء وهبي.. الشبه منعدم تماماً !!

بعد تعرُّض والدتها لوعكة صحية دخلت على إثرها طوارئ أحد المستشفيات في لبنان نشرت النجمة اللبنانية ​هيفاء وهبي صورة لوالدتها تسببت بإثارة جدل نظراً لغياب الشبه بينهما وفقاً لتقديرات الجمهور.

وفي الصورة المنشورة عبر خاصية القصص القصيرة على حساب الفنانة الخاص بموقع التواصل الإجتماعي ظهرت هيفاء برفقة والدتها ذات الإطلالة المتواضعة والمحببة إلى القلب وفقاً لتقديرات الجمهور أيضاً.

وبعد أن تمنى الجمهور لوالدة النجمة العافية والشفاء والحياة المديدة أكّد البعض غياب الشبه بينهما تماماً وهو ما أرجعه البعض لتقدم الوالدة في السن.

وعلى الصورة كانت قد علقت الفنانة قائلة :"كان وقت صعب علينا اليوم، حمدا لله على سلامتك يا ست الكل يا ماما".