شيرين عبدالوهاب تكشف ولأول مرة حقيقة استغلالها ماديا خلال زيحتها من حسام حبيب.. ماقالته الفنانة صدم الجميع؟!!

تتواصل شيرين مع جمهورها ومحبيها مؤخرا، بشكل مباشر للرد على استفساراتهم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على انستجرام عبر خاصية أسأل شيرين.

وتفاعلت شيرين مع مجموعة من الأسئلة التي وجهها المتابعون كما اجابت عن الأسئلة الشخصية بدون تردد، واليوم لأول مرة ترد على شائعة تعرضها للاستغلال المادي في زيجتها الأخيرة.

وسأل أحد المتابعين شيرين حول حالتها المادية في فترة زواجها من حسام حبيب، وطلب منها الرد على شائعة أن حسام حبيب استفاد منها مادياً، ونفت شيرين عبد الوهاب تلك الشائعات،

وقالت في أول رد لها على هذه القضية: "بصراحة وحق الله ان حسام عمره ما أخد مني فلوس، ولا استفاد مني مادياً، بل بالعكس تماماً، أنا معرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام".

وتابعت شيرين عبد الوهاب: "كان بعكس اللي بيتقال تماماً، هو كان بيحافظ ليا على مالي، ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة".

كما وجه لها أحد المتابعين سؤالاً حول حقيقة تعرضها للتهديد من قبل حسام حبيب بالسلاح، وقالت في ردها الأول على هذا الأمر: "طبعاً لأ، ايه ده؟ ازاي يتقال كدة؟ وبرضه دي شهادة هتسأل فيها قدام ربنا".