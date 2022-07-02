بطل مسلسل ليالي الحلمية .. ضرب الزعيم عادل إمام ووصفه بالمغرور والمتكبر والمفاجأة في رد فعل الفنان!

يعد الفنان المصري صالح العويل، أحد أصحاب الأدوار الثانوية في السينما المصرية، فهو فنان ربما تحفظ ملامحه ولكن لن تتذكر اسمه.

صالح العويل أحد أشهر الكومبارسات في السينما المصرية، بدأ العمل في السينما منذ حقبة الستينات من خلال فيلم "اللص والكلاب".

جاءت بدايات «العويل» من حبه الشديد لحضور الأفلام السينمائية، ففى أحد الأفلام التى كانت تعرض فى سينما «كوزموس» عرف من الجمهور أن الممثلين دائماً ما يجلسون على مقهى خلف السينما، فقرر أن يذهب إليها.

ويمكث بها ليل نهار حتى يجد فرصته، وبالفعل تعرف على العديد من الممثلين الصغار الذين عرضوا عليه أن يشارك معهم فى فيلم جديد من بطولة شكرى سرحان.

البُعد عن الروتين فى العمل الحكومى، دفع «العويل» للاستغناء عن وظيفته إلى الأبد بعد انضمامه لأول مشهد سينمائى: «أنا مكنتش أعرف أنا هبقى بطل ومشهور أم لا.. بس كل اللى فكرت فيه إن أنا مبحبش القاعدة على المكاتب، ولحد دلوقتى بشتغل سنة و3 لأ المهم بشتغل حاجة بحبها».