عمرو أديب ينهار مـن البكاء على الهواء مباشرةً ويعتذر بشدة من هذه الممثلة.. ويطلب منها المسامحة بسبب ما فعله.!!

عندما رحلت الفنانة رجاء الجداوي أفتتح عمرو أديب إحدى حلقاته من برنامجه الحكاية برثائها، حيث تعتبرصديقته وزميلة العمل التي شاركته الظهور في نفس البرنامج لمدة طويلة مضت.

وقال عمرو أديب في مقدمة الحلقة، بينما يحاول مغالبة الدموع: “ساعدوني النهارده ماقعش منكم، أنا كنت كويس لحد قبل بداية الحلقة.. الحقيقة مهنتنا كإعلاميين مؤلمة جدًا، واللي بتحتم علينا الظهور بعد ساعات من افتقاد صديق عزيز”.

وتابع: “هذه الحلقة ستكون إكراما لروح رجاء الجداوي، وأنا هبقى كويس وهتمالك نفسي، لأنهم قالولنا ماينفعش نعيط على الهواء زي أي حد طبيعي”.

وعن طبيعة روتينه اليومي منذ حجزها بمستشفى العزل آخر 40 يوم قال أديب: “جالي اضطرابات نوم، كنت بقلق في نص الليل أبص في الموبايل فيه خبر جديد.. ماكانش عندي أي أمل في نجاتها بإحساس داخلي، وفي إشاعة موتها الأولى وقعت من طولي وفقدت اتزاني”

وتابع الاعلامي عمرو أديب: “كان آخر أيامها قبل العزل كانت بتؤدي واجب عزاء.. حبيبة الكل.. هي أمك وأختك اللي بتستوعب الجميع، وعمرنا ما سمعنا عن خناقة أو مشكلة ليها مع حد”.