هل فعلاً تعرضت للاستغلال المادي بفترة زواجها من حسام حبيب؟.. شيرين عبد الوهاب ترد لأول مرة وتكشف كل شي، بدون ان تردد

شيرين عبد الوهاب، الفنانة المصرية، واصلت فتح قلبها للجمهور من خلال هاشتاق "إسأل شيرين" على حسابها بانستقرام.

، والذي كشفت من خلاله طوال الفترة الحالية عن عدة أسرار لأول مرة في حياتها، وأحدثها اليوم بعد ردها لأول مرة على شائعة تعرضها للاستغلال المادي في زيجتها الأخيرة.

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة استفادة حسام حبيب مادياً منها وواجهت شيرين عبد الوهاب سؤال من أحد متابعيها حول حالتها المادية في فترة زواجها من حسام حبيب، وطلب منها الرد على شائعة تكررت في فترة زواجها بأن حسام حبيب استفاد منها مادياً،

ونفت شيرين عبد الوهاب تلك الشائعات، وقالت في أول رد لها على هذه القضية: "بصراحة وحق الله ان حسام عمره ما أخد مني فلوس، ولا استفاد مني مادياً، بل بالعكس تماماً، أنا معرفتش احوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام".

وتابعت شيرين عبد الوهاب في ردها وحديثها عن حالتها المادية في فترة زواجها من حسام حبيب: "كان بعكس اللي بيتقال تماماً، هو كان بيحافظ ليا على مالي، ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة".

هل تعرضت شيرين عبد الوهاب للتهديد بالسلاح من حسام حبيب؟ وردت أيضاً شيرين عبد الوهاب حول شائعات أخرى حول علاقتها بحسام حبيب،

وذلك بعدما وجه لها أحد المتابعين سؤالاً حول حقيقة تعرضها للتهديد من قبل حسام حبيب بالسلاح، وقالت في ردها الأول أيضاً على هذا الأمر: "طبعاً لا، ايه ده؟ ازاي يتقال كدة؟ وبرضه دي شهادة هتسأل فيها قدام ربنا".

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة خلافها مع سعد لمجرد وعاصي الحلاني وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في ردودها عن عدة أمور جديدة حولها،.

ومنها إحيائها حفل في مهرجان قرطاج بتونس في يوم 20 أغسطس المقبل، وكذلك نفت وجود خلافات بينها وبين سعد لمجرد وقالت: "انا ببارك ليهم على الدويتو الجديد.. مبروك إليسا مبروك سعد"، ونفت أيضاُ .

وجود خلافات لها مع عاصي الحلاني ووصفته بأخيها الكبير، والذي يهتم بها في زياراتها إلى لبنان وتزوره في مزرعة الخيول الخاصة به، وقالت إنها لا تملك أي خلافات مع جميع زملائها في الوسط الفني.

نشر النجم المصري المتألّق أمير كرارة في وقت سابق، صورة له مع أخته الشابة الحسناء، لتنهال التعليقات على الصورة متتساءل لما يخفيها عن أعين الناس.