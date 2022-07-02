عندما سألوا الفنانة أسماء جلال عن سر اصرارها نزول قبر والدها لوحدها بدون خوف.. فكشفت السر الخطير !!

كشفت الفنانة أسماء جلال، أسرار عن حياتها الشخصية من خلال تصريحات تليفزيونية، وتحدثت أيضا عن علاقتها القوية بوالدها.

وقالت أسماء جلال، إنها شخص لا يستطيع أن يواجه مشاعره، موضحة: لو شعرت أنني غير جيدة؛ لا أواجه مشاعري، ولكن أحاول إشغال نفسي بأمور أخرى؛ حتى لا أركز فيما يزعجني.

وعن الشعور الذي تشعر به الآن، قالت: قلقانة، لكن لست مكتئبة، على الرغم من أنني أكتئب لفترات، لكن لا أحب استخدام كلمة اكتئاب؛ لأنه إحساس كبير.

وأضافت: القلق يجعلني لا أعرف أن أكون سعيدة بالأشياء الجيدة التي تحدث حولي، مضيفة: الماضي تأثيره سيء؛ لأنه قادر على هدم كل شيء جيد يحدث الآن، وأحيانًا لا يستطيع الإنسان أن يتصالح مع الأمور التي حدثت له في الماضي.

وأكدت أسماء جلال، أنها لا تحب أن تظهر بمظهر الضعف، وليست لديها الشجاعة الكافية لتواجه الحقيقة، مضيفة: حينما أوضع في موضع يسألني فيه شخص عن ما يزعجني؛ أغير الموضوع، لأنني محتفظة بصورة الشخص الذي يضحك، لكن لدي فضول أن أعبر عن مشاعري؛ حتى أرى إلى ماذا سأصل.

وتحدثت أسماء جلال عن والدها وكيف استقبلت خبر وفاته قبل 6 سنوات، قائلة: كان يدعمني، على الرغم من أنني كنت شقية وغبية ومستفزة، وكانوا متعصبين مني، بس هو كان يدعمني، ويتحدث معي دائمًا؛ فكنت أشعر أن لي قيمة.

وكان ممكن يصالحني بطبق سلطة، وساعدني أمثِّل؛ من خلال إنه عرفني على مخرجين أصدقاء ليه، وبسبب هذا الموضوع؛ حدثت مشاجرات كثيرة في المنزل، لذلك تجنب مساعدتي في التمثيل مرة أخرى،

وكان يحضر مسرحياتي، وكان رومانسيًّا جدًا.وبكت أسماء جلال، خلال حديثها عن وفاة والدها، قائلة: كنت زعلانة منه، ما كنتش متقبلة إنه مات، كنت بقول للدكتور: ناخد قلب حد ونخليه يعيش، ما كنتش فاهمة أوي، وكنت زعلانة من أهلي إنهم ما عملوش حاجة علشان يعيِّشوه،

حسيت لو حد مات واديناله قلب؛ هيعيش، فحسيت أنهم استغنوا عنه، كنت زعلانة منهم ومنه، ومن القدر، واصريت أنزل أشوفه في القبر لأني ما كنتش مقتنعة أنه مات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز.