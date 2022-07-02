توأم الفنان رامي صبري يفتنان الجمهور في ظهور نادر.. جمالهما آية إلهية.. والجمهور: سبحان الله !!

الأخاذ احتفل الفنان المصري الشاب " رامي صبري" بعيد ميلاد توأميه علي وعمر مشاركاً صورة لهما في ظهور هو الأندر.

ونشر الفنان صبري صورةً أثارت إعجاب الجمهور وعلّق عليها بالقول: "النهاردة عيد ميلاد أغلى ما عندي البرنس علي والبرنس عمر".

وأضاف الفنان صبري تعليقاً على الصورة: "الله يحفظكم يا رب... وربنا يقوّينا نقدر نعملكم حياة سعيدة وجميلة زيكم يا حبايبي".

هذا وتفاعل الجمهور مع الصورة المنشورة مفتتنين بشدة جمالهما ومتمنين لهما حياة سعيدة وعمراً طويلاً في التعليقات ( جمال يوسف يحفظهم ياصبري

، ما أحلاهم ، يحفظهم ليك خويا ، الله طلعوا على مين يا صبري، قمر و أخوه، جمالهما آية إلهية، سبحان الله، نور على نور ... )