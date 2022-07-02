مالا عين رأت جمالها اسطوري .. أمير كرارة يفاجئ الجميع بصورة مع اخته.. والجمهور: أحلى من ياسمين صبري بـ 100 مرة

نشر النجم المصري المتألّق أمير كرارة في وقت سابق، صورة له مع أخته الشابة الحسناء، لتنهال التعليقات على الصورة متتساءل لما يخفيها عن أعين الناس.

وظهرت نور شقيقة أمير كرارة فى أحدث صورها بإطلالة متميزة نالت اعجاب الجميع، وأبدى عدد كبير من جمهور أمير كرارة ورواد صحفته الشخصية اعجابهم الشديد بها.

وتفاعل جمهور أمير كرارة حينها مع الصورة حيث علّق عدد منهم على وجه الشبه بين نجمهم المفضل وشقيقته، فيما قال أحد متابعيه: "ملامحها جميلة أوي وحنينة، ربنا يخليها لك، فيما قال آخر أجمل من ياسمين صبري بـ 100 مرة.

ويعتبر الفنان أمير كرارة من الفنانين القلائل الذين لا يقومون بطرح صورهم العائلية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لحرصه الشديد على الفصل بين حياته الشخصية والعملية.