بدون تردد: ياسمين صبري تصدم الجميع بأول ظهور لها بدون مكياج.. والجمهور: شكلها وحدة تاني خالص .!! (صورة)

الفنانة ياسمين صبري، نشرت صورة جديدة لها رفقة شقيقها الأصغر، عبر حسابها على إنستجرام، صورة ظهرت على طبيعتها بدون مكياج وبشعر مبتل في المنزل.



لى جانب آخر، حضرت ياسمين صبري فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 وأطلت بفستان طويل لامع مكشوف الكتفين تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري كانت قد تعاقد علي بطولة مسلسل جديد يتكون المسلسل من ١٥ حلقة وسيحمل اسم الشادر وتقدم فيه ياسمين صبري لأول مرة دور بنت شعبية، وبنفس الوقت تم اختيار ياسمين لتشارك النجم أحمد عز بطولة فيلمه الجديد وتعود فيه لعصور تاريخ الدول الإسلامية في مغامرة من أساطير ألف ليلة.