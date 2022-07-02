خمنوا من تكون هذه الطفلة التي في الصورة.. كبرت وصارت من أهم الفنانات وتميزت بصوتها العذب وخفة الدم.. لن تصدقوا من هي!

انتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي عدة صور لطفلة صغيرة، سرقت أنظار المتابعين بجمالها الفاتن منذ الصغر وبخفة دمها.

هذه الفتاة الصغيرة هي الفنانة المصرية الراحلة ​شادية​، والتي خطفت قلوب المتابعين بصوتها العذب، وجمالها وأداءها التمثيلي المحترف.تفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور شادية هذه، وعبروا عن إعجابهم بمحافظتها على الملامح نفسها.

شادية هي ممثلة ومطربة مصرية، إحدى عمالقة الفن الراقي الطربي الجميل في مصر، حيث كانت حفلاتها تضج بالجماهير الذين يهتفون باسمها .

يعتبرها النقاد من أكثر الفنانات العربيات شهرةً ونجاحًا في زمانها ، فلقبها الجمهور "دلوعة السينما المصرية".إنها الفنانة شادية ملكة القلوب وحبيبة الجماهير، وسنطلعكم من خلال هذا المقال على السيرة الذاتية للفنانة شادية، ومن هم أزواجها، ومسيرتها الفنية ، وأهم أعمالها ، وكذلك وفاتها.

فهي تُعد رمز من رموز العصر الذهبي للسينما المصرية،اشتهرت بأدوارها الكوميدية والدرامية في الفترة الممتدة بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي.

كان أول ظهورٍ لها في فيلم “أزهار وأشواك”، أما آخر أفلامها فكان “لا تسألني منْ أنا”. كما اشتهرت بأغنيتها الوطنية “يا حبيبتي يا مصر” وبدورها الرائد في الفيلم المصري”المرأة المجهولة”، وكانت لها أعمال في كل الفئات، مثل أفلام رومانسية مصرية، ودرامية وإثارة. ناهيك عن أعمالها المسرحية.