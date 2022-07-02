كانت مثل الحصان الجامح .. محيي اسماعيل فاجئ المذيعة برد جرئ بعد أن سألته عن السندريلا سعاد حسني!!

شارك الفنان محيي إسماعيل السندريلا سعاد حسني في واحد من أشهر أفلامها وهو”خللي بالك من زوزو”.

وكان لمحيي اسماعيل في هذا الفيلم جملة ولازمة محفوظة لدي كل الجماهير وهي "جمعاء" التي أصبحت من الإفيهات واللزمات الشهيرة في السينما المصرية.

وفي لقاء سابق قال محيي اسماعيل أن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت طيبة جدا وهادئة ومنطوية على نفسها في “البلاتوه”.

، مشيرا الى انها كانت حصانًا جامحًا عندما تبدأ الكاميرا في التصوير مثل الفنان محمود المليجي تماما الذي يكون كالافعى الهادئة قبل التصوير؛ وبمجرد بدء التصوبر ترى عين الافعى بارزة لامعة لا يستطيع احد مجاراته.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل هو فيلم "الكنز"، حيث جسد دور كبير الكهنة وقال إنه اضطر إلى حلاقة شعره بالكامل على مدار 21 يومًا.