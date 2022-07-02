فاقت كل التوقعات.. لن تصدق كم تبلغ ثروة نجمة الرقص الشرقي فيفي عبده وكم عدد زيجاتها؟

يتساءل العديد من الجمهور عن ثروة الفنانة فيفي عبده التي ولدت في محافظة المنوفية، والتي بدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وقد هربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها في مجال الرقص.

وكما ذكر أن الفنانة فيفي عبده ولدت لأسرة ليست غنية الا أنها نجحت في تكوين ثروة كبيرة خلال مشوارها الفني الطويل الذي تجاوز الأربعين عام، فقد بلغ رصيدها الفني،8 مسرحيات، و 15 مسلسل، وأكثر من 40 فيلم.

الجدير بالذكر ان ثروة فيفي عبده بلغت ما يقرب ٥٠ مليون دولار اي أكثر من نصف مليار جنيه مصري بقليل، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا المختلفة لضخامة المبلغ.

كما ان الفنانة فيفي عبده تزوجت فيفي عبده سبعة مرات اغلبهم رجال أعمال عرب، أنجبت خلالهم ابنتها الكبرى عزة من زوجها الاول كمال مجاهد رجل الاعمال السعودي ثم أنجبت ابنتها الثانية هنادي من رجل الاعمال الاردني الفلسطيني الاصل محمد الدراوي.

وقال هشام عاشور: هما 6 7 سنين حتى إذا كانوا 15 سنة لا يفرق معي، أنا عشت 9 سنوات بدون شخص في حياتي خلال تواجدي في أمريكا، وعندما تعثر على الشخص الذي ترتاح معه لن تفكر في أي شيء، نحن تزوجنا في 3 ثواني.