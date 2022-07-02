تحرك قانوني ضد الفنانة القديرة نجلاء فتحي بعد اهانتها لعادل إمام.. الفنانة تجاوزت الحدود وأساءت للزعيم بقسوة

قرر المحامي بالنقض والخبير القانوني أيمن محفوظ، اتخاذ أول تحرك قانوني ضد الفنانة نجلاء فتحي بعد تسريب مقطع صوتي لها، وهي تتهم الفنان عادل إمام بالفساد والإساءة إلى الشعب وغيرها من التصريحات المهينة التي تضمنها التسجيل.

تقدم أيمن محفوظ، بإنذار للفنان أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، لضرورة التحرك وفتح تحقيق عاجل بالنقابة للرد على التصريحات المسيئة للفنان عادل إمام.

وأكد أيمن محفوظ في الإنذار الذي أخطر به نقيب المهن التمثيلية، أن هذا العداء الواضح لعادل إمام بقامته وتاريخه، ما هو إلا هجوم على الفن المصري والسكوت عنها سيؤدي إلى كثرة التشاحن والتلاسن بين الفنانين.

ودعى إلى ضرورة لفت نظر نجلاء فتحي بالخروج على السلوك الواجب ومخالفة لوائح النقابة والأعراف بهذه التصريحات التي وصفها بالمسيئة.

جاء في إنذار أيمن محفوظ التالي: "وصفت نجلاء فتحي، الفنان عادل إمام بأنه يحارب الدين وينافق الحكام علي مر تاريخه ويحرض المجتمع علي قبول الظلم والخضوع له، وكثير من الأوصاف التي تترقى إلى السب

والقذف مثل الإلحاد أو تعدد العلاقات النسائية للفنان عادل إمام ولكن أخطر الاتهامات التي وجهتها نجلاء فتحي للفنان عادل إمام أنه يحرض علي التطبيع مع الكيان الصهيوني".

تابع: "إن تلك اتهامات يوجب حق للفنان عادل إمام في مقاضاة نجلاء فتحي بعد استئذان نقابة المهن التمثيلية ورغم أنه حق خالص للفنان عادل إمام، إلا أن تلك الاتهامات التي طالت زعيم الفن في مصر تعد هدماً للصناعة السينما بمصر من خلال ضرب أحد أهم رموزها

وتلك التصريحات الهدامة تهدد.وأضاف"إن تلك الاتهامات لا ننفيها أو نؤكدها إنما من الواجب علينا محاربة الآثار السلبية لتلك التصريحات والسكوت عنها يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978

، فطبقا لنص المادة 60 و61 يؤاخد تأديبيا طبقا كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتي عملا يتنافى مع آدابه أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة".

استطرد: "ويتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة طبقا للقانون والائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع

وعلي النقابة لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظامها.. وطبقا لنص المادة 40 من قانون المهن التمثيلية فإن الممثل القانوني للفنانين هو نقيب الممثلين".

اختتم البيان: "ولهذا فإننا نتوجه بهذا الإنذار له لفتح تحقيق بالنقابة وإصدار أوامر إدارية بمنع تكرار مثل تلك الاتهامات بين الفنانين حرصا علي المصلحة العامة للصناعة الفن في مصر وطبقا لنصوص القانون.

واتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء تلك الظواهر الغريبة علي مجتمع الفن بمصر واتخاذ اللازم قانونا".التحرك وفتح تحقيق عاجل بالنقابة للرد على التصريحات المسيئة.