صدمة تهز أراضي الأردنيين.. دمـوع نجم قناة طيور الجنّة الشهير المعتصم بالله مقـداد تنزل بغزارة ..والسبب شقيقته جنى؟.. لن تصـدق مـا فعلت به.! !

نشر نجم قناة طيور الجنة​ ​المعتصم بالله مقداد​ الملقّب بـ عصومي​ صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت الجدل بين المتابعين.



فظهر عصومي وهو يبكي على صديقه الذي إرتبط رسميا، مستخدماً فلتر، إذ وضع مقداد صورة صديقه مع عروسته وعلّق قائلاً: "حتى إنت عملتها يا صاحبي".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة متفاعلين معها عبر تعليقاتهم. وكان ظهر "عصومي" بإحدى الصور كان نشرها سابقاً كمخلوق فضائي، ما أثار صدمة المتابعين.



ليتبين لاحقا أن شقيقته جنى مقداد قد أخذت هاتفه والتقطت له هذه الصور بفلترات عدة.