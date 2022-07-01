دقـت ساعة الصفر .. العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تصعق جميعُ العـرب اليـوم بتوقعات جديدة لـم يسبق أن قالتها مـن قبل .. كارثة ستدمر كـل شيءٍ .!!

ظهرت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف بحلقة خاصة ما يسبق لها ان حدثت على قناتها على اليوتيوب وأطلقت سلسلة من التوقعات الجديدة للعام 2022 ومن أبرزها كوارث ستدمر كل شي .

تعرف عليها بالتفاصيل :الحزن والحداد يلفان أجواء احدى الطوائف اللبنانية بعد تدمر كل شي

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– مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني تصدر تحذيرًا عامًا للبنانيين بسبب احاث عامة– الجيش الببناني يتلقى مساعدات من مصر وأرى وفدًا عسكريًا مصريًا يزور قائد الجيش جوزيف عون في وزارة الدفاع

نار ودخان اسود في سماء تل ابيب والعدو الاسرائيلي يتأهب ويكون في حالة هلع وارباك.

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– مظاهرات حاشدة واحتجاجات مليونية وغضب عارم يعم الشوارع اللبنانية وخصوصًا ما بين صيدا وطرابلس تحمل هذه المظاهرات مشاهد مؤثرة للعسكر اللبناني وهو يتعاطف مع هذه الحشود وسنرى العسكر منتشرًا بين صفوف الشعب.

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– هاجس الخوف والقلق من وقوع حادث كبير قد يكون في عملية اغتيال او تفجير في عمل امني خطير في لبنان