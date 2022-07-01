عـريس بـدون خجل يسمح لأخوته الـ6 بمعاشرة عـروسته وفض بِكارتها فـي ليلةٌ الدخلة والنهاية كـانت كارثية للغاية! ! عـريس بـدون خجل يسمح لأخوته الـ6 بمعاشرة عـروسته وفض بِكارتها فـي ليلةٌ الدخلة والنهاية كـانت كارثية للغاية! !

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رياض - احمد صلاح - فى بعض الاحيان تخرج بعض العادات والتقاليد عن المألوف أو عن النطاق الطبيعى للعقل والغريب فى الامر أن تظل هذه العادات تنتقل من جيل الى جيل دون تغيير .



بالرغم من التقدم الحضارى الذى أصبح سمه العصر ، وغالبا ماتكون هذه العادات والتقاليد مرتبطه بتفاصيل حياه الشعوب ، وقد نشاهدها فى الطعام أو الشراب او الملابس ،

ولكن تظل العادات الاغرب فى الزواج ، والمعروف أن عادات الزواج تختلف من شعب الى اخر ، ولكن فى بعض الاحيان تخرج بعض العادات عن المنطق ، ولذلك هيا بنا نتعرف على اغرب عادات الزواج فى العالم .



وتعد أغرب عادات الزواج فى العالم ، هو زوجه واحده للعائله كلها ، ويعتمد هذا التقليد فى أن تتزوج أمرأه واحده من الإخوة جميعا ، وفى بعض الاحيان يصل عدد الإخوة الى سته ويتزوجون أمرأه واحده ،

وينتشر هذا التقليد فى بعض مناطق الهند وأيضا فى اقليم التبت فى الصين ، بالاضافه الى انتشاره فى بعض البلدان والقبائل الافريقيه وغالبا مايكون سبب هذا الزواج هو الحفاظ على الميراث بدون تقسيم ،



وأيضا لعدم حدوث نزاعات او خلافات بين الاخوه مستقبلا ، ولذلك تم اعتماد هذا التقليد منذ القدم لنشر السلام بين الاخوه

وغالبا مايكون هناك نظام متبع داخل الاسره فى هذا الزواج ، وأيضا يكون هناك قواعد بالنسبه للابناء وكيف يتم نسبهم وبعض الامور الاخرى ، وبالرغم من الانتقادات الشديده التى يواجهها هذا الزواج ، ولكنه مازال موجودًا فى بعض المناطق خاصة المناطق النائية .



ومن العادات الغريبه ايضا فى الزواج ، هو أن تحرق الزوجه نفسها عندما يتوفى زوجها ، حيث تحرق الارملة وهى حية بجانب جثه زوجها ، ويكون هذا التصرف كنوع من انواع الوفاء والاخلاص له ،



وبالرغم من قسوه هذه العادات ولكن تعتبرها بعض الزواج أن هذا التصرف هو نوع من انوع تكريم الميت وأيضا لكى تثبت حبها لزوجها ،

وتنتشر هذه الطقوس فى بعض المناطق الهنديه

، ويعتمد هذا التقليد أن الزوجه عند وفاه زوجها يتم وضع جسده فوق الاخشاب لكى يتم حرقه ، وهذا التقليد المتعارف فى بعض المعتقدات الهنديه ،

ولكن الغريب أن تنام الزوجه بجانب زوجها الميت لكى يتم حرقها معه ، تحت مسمى الاخلاص والوفاء ولكى ترافقه فى رحلته الاخيره

وتعود هذه التقاليد الى العصر القديم

، حيث ذكرت بعض الكتب والوثائق القديمه أن هذه التقاليد تعود جذورها الى الاسكندر الاكبر ، وقد تم تناقلها من جيل الى جيل ، حتى وصلت الى عصرنا هذا ، وتعد هذه العادات من اغرب عادات الزواج فى العالم .



وبالرغم من الانتقادات الشديده التى تواجه مثل هذه الافعال ، ولكن مازالت بعض الشعوب تتمسك بها دون تغيير أو حتى محاوله التخلص من هذه العادات ،



وبالطبع هى عادات تخالف المنطق وتخالف الفطره التى خلقنا الله عليها ، خاصه أن الزواج جعل للموده والرحمه والاستقرار ، ومن أجل التكاثر وأستمرار البشريه .