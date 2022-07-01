بعد تحولها إلى هيكل عظمي.. زوج دنيا سمير غانم يفجر مفاجأة غير متوقعة عن آمال ماهر يقلب الوسط الفني رأساً على عقب .!!

كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن مفاجأة جديدة بشأن الفنانة آمال ماهر.



وأعلن رامي رضوان أنه من المقرر أن يجري مداخلة هاتفية مع آمال ماهر، الليلة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك في برنامجه "مساء dmc" على فضائية "dmc".

وأوضح أن آمال ماهر ستتحدث عن حفلها الجديد، كما ستعلق على ردود الفعل على مقطع الفيديو، الذي جرى نشره أمس، وتداولته منصات التواصل الاجتماعي، كما ستطمئن جمهورها عليها، وستؤكد تعافيها من فيروس كورونا.



وصدمت الفنانة آمال ماهر جمهورها في أول ظهور لها أمس بعد أيام من الشائعات حول اختفائها وتعرضها لمكروه.



وظهرت آمال ماهر في مقطع فيديو بشكل شاحب ونحافة مفرطة حيث بدت أشبه بالهيكل العظمي وفق تعليقات بعض الجمهور.

وقالت آمال ماهر: "جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليّا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليّا".



وأضافت: "ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريب".