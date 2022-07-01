لماذا رمى أيمن زيدان يمين الطلاق على زوجته نورمان أسعد مرتين؟ تسريب صورة صادمة لهما يوم الزفاف يشعل مواقع التواصل

حقق مسلسل "​يوميات جميل وهناء​"، الذي عرض لأول مرة عام 1997 نجاحاً كبيراً وتعلّق الجمهور به بطريقة غير مسبوقة، خصوصاً ببطلي المسلسل الممثلين السوريين ​أيمن زيدان​ و​نورمان أسعد​.

هذا النجاح أثّر كثيرا على الممثلين وغيّر مسار حياتهما، على الصعيد المهني والعاطفي، خصوصاً أن قصة الحب بينهما أصبحت واقعية، وتحولت الى زواج شغل جمهور الذي لا زالت يتابع أخبارهما.

في ذلك الوقت كانأيمن زيدان من الممثلين السوريين المعروفين، ولم يكن مسلسل "يوميات جميل وهناء" أول أعماله، أما بالنسبة لـنورمان أسعدكانت وقتها في بداية مسيرتها الفنية، على الرغم من أنها شاركت في أدوار ثانوية عديدة لمعت فيها، أولها في مسلسل "قبض الريح"، حين كانت تبلغ من العمر السادسة عشرة.

اللقاء بينهما حصل في كواليس العمل الذي جمعهما، وهو يروي قصة رجل (أيمن زيدان) يعتقد أن زوجته (نورمان أسعد) لا تغار عليه بما فيه الكفاية مثل بقية الزوجات، مما دعاه لإبتكار أساليب كثيرة بمساعدة صديقه لإثارة غيرتها، وإرغامها على الإهتمام به أكثر وأحداث كثيرة تحصل تجعله يندم لاحقاً على فعلته.

نجاح ساحق للعمل

حقق مسلسل "يوميات جميل وهناء" نجاحاً فاق كل التوقعات، ما قرّب البطلين من بعضهما أكثر، خصوصاً أن عدد الحلقات في الجزء الأول وصل الى 40 حلقة، فكانا يلتقيان كثيراً، ما أشعل الحب بينهما، الذي تحوّل من المسلسل الى الحياة الطبيعية.

فارق العمر بينهما

حين إجتمع الثنائي لأول مرة، كانت نورمان صغيرة جداً في بداية العشرينيات، بينما كان أيمن في بداية الأربعينيات من عمره، فهو من مواليد عام 1956، بينما هي من مواليد عام 1975، أي أن فارق العمر بينهما كان حوالى 19 عاماً.زواجهما الأول

بعد إنتهاء المسلسل قررأيمن زيدانونورمان أسعد الزواج بشكل مفاجئ، إلا أن هذا الزواج لم يستمر إلا لوقت قصير ولأسباب مجهولة وغير معروفة، لكنهما بقيا صديقين وتعاونا مجدداً معاً في الجزء الثاني من المسلسل، بعنوان "​ألو جميل ألو هناء​".

نورمان أسعد ليست الزوجة الاولى وتزوج بعدها مباشرة

قبل زواجه مننورمان أسعدكانأيمن زيدانمتزوجاً من سيدة، ودام زواجهما حوالى 14 عاماً، ورزق من زوجته الأولى بأربعة أولاد.

كما أنه بعد طلاقه الأول من نورمان أسعد، لم تطل فترة عزوبية أيمن، الذي إرتبط بسرعة بسيدة كويتية من خارج الوسط الفني، لكن هذا الزواج لم يدم إلا أشهر قليلة، ورزق منها بإبنة واحدة.

زواج أيمن زيدان ونورمان أسعد للمرة الثانيةتزوج الثنائي بعد سنة واحدة من طلاقهما، وبعد مشاركتهما في مسلسل "ألو جميل ألو هناء" ودام الزواج لمدة 3 سنوات.

، لكن الإنفصال كان الخيار الأفضل لهما مرة جديدة، فإنفصلا عام 2003، بعد أن أنجبا إبنتهما "جودي"، التي بقيت في حضانة والدتها.

يُذكر أن كلاهما تزوج بعد طلاقهما، وإستمرا في حياتهما بشكل طبيعي، من دون أية مشاكل أو فضائح أو تصاريح نارية حول طلاقهما أو خلافاتهما، رغم مرور حوالى 18 عاماً على الموضوع.

تسريب صورة زفافهما تشعل مواقع التواصل الاجتماعيفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من زواجأيمن زيدان ونورمان أسعد،الذي حصل في عام 2001 وتصدرت الترند في العديد من البلدان، وخلقت جدلاً واسعاً بين المتابعين،

فقسم عبّر عن إشتياقه لثنائيتهما، أما البعض الأخر أبدى عن غضبه الكبير من إنتشار هذه الصورة بعد مرور 20 عاماً عليها، في وقت أن كل منهما أصبح له حياته الخاصة وتزوجا مجدداً.