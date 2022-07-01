زينة تكشف حقيقة صورة نجلها من طليقها أحمد عز وتفجر مفاجأة صادمة غير متوقعة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً صورة للفنانة زينة مع طفل يجلس على قدميها، ورجح البعض أن الطفل هو نجلها وابن الفنان أحمد عز.

وانتشرت الصورة على نطلق واسع، إلا أنّه بالبحث تبين أنّ هذا الطفل ليس ابنهما، وأنه طفلاً يؤدي دوراً معها في أحد أعمالها.إلى جانب هذا، فوجئت والدة الطفل، بانتشار الصورة معربة عن اندهاشها من التعليقات، عبر صفحتها على "فيسبوك".

في سياق متصل كشف مصدر مقرب من الفنانة زينة حقيقة الصورة المتداولة مؤكداً أن هذا الطفل ليس ابنها الحقيقي على الاطلاق ولا نجل أحمد عز كما اعتقد الكثير من الجمهور، مشيرا إلى أن الصورة قديمة من كواليس أحد الأعمال الفنية.

معجب يقتحم يخت محمد رمضان في الساحل الشمالي.. لن تصدق كيف كانت رد فعل نمبر ون مع زوجته.

أعادت حسابات فنية في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه الفنان محمد رمضان، بصحبة زوجته ومجموعة من أصدقاءه يتجولون باليخت في الساحل الشمالي.

ويظهر الفيديو اقتحام أحد المعجبين، إلى اليخت، سابحًا في مياه البحر، من أجل الترحيب والتقاط صورة تذكارية مع محمد رمضان، ليستقبله الأخير على اليخت الخاص، بالأحضان، ثم يرقصان معًا على أغنية «رمضان»، «انا أصلا جن».

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين أحد المعجبين الذي اقتحم اليخت بطريقته الخاصة، بأنه شخص جرئ.

وقبل أيام شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، إذ ظهر في الفيديو عدد كبير من الجماهير يرغبون في التقاط الصور معه.

واللافت للنظر في الفيديو هو انهيار طفل من البكاء، عندما رأى الفنان محمد رمضان، ليسأله الفنان عن سبب البكاء ليرد عليه، قائلا: «مفيش.. بحبك»، فكان رد فعل رمضان هو قوله «تعالى هات بوسة وهات حضن».